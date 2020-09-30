За трамвай в Березовский и против сквера на площади 1905 года: мэр Екатеринбурга отчитался о работе

На днях исполнилось ровно два года с того момента, когда Александр Высокинский был выбран депутатами городской думы на пост главы Екатеринбурга. Итоги своей работы в 2018-2020 годах глава города подвел сегодня в ЦК "Урал" перед представителями СМИ. Главное из выступления градоначальника – в материале Накануне.RU.

Про полигон под Дегтярском

Одной из самых обсуждаемых тем последних недель стало возможное строительство мусорного полигона под Дегтярском. Ранее власти называли в числе вероятных площадок Седельниково и Шабры, что вызвало протесты местных жителей. Сегодня Александр Высокинский поспешил заверить, что никакого решения еще не принято.

"Сейчас идет проработка всех возможных вариантов с экологическими экспертизами. Проект курирует министерство ЖКХ. Это государственные функции. Николай Борисович (Смирнов, министр ЖКХ области, - прим. ред) верно озвучил позицию, что на сегодня нет никаких решений. Вы знаете, что у нас были обсуждения насчет южной части Екатеринбурга. Просьба всем успокоиться. Пока нет решения", - сказал мэр.

Про зарплату и торговлю

По оценкам мэра, несмотря на кризис и коронавирус, средняя зарплата в городе составляет 55 тыс. руб. "Конечно, не все такие деньги получают. В бюджетной сфере точно нет", - осекся Высокинский.

Что касается пандемии коронавируса, мэр признался, что Екатеринбург пострадал больше других городов региона. И тем не менее, в этом году получилось нарастить темпы розничной торговли. Теперь оборот составляет 835 млрд руб.

Про площадь 1905 года и новый сквер

Градоначальник высказался против строительства сквера на площади 1905 года.

"Считаю, что у каждого города должна быть своя площадь. Никто ведь не обсуждает создание парка или сквера на Красной площади, которая напрямую связана с историей нашей страны. Площадь 1905 года также напрямую связана с историей нашей страны. Она на сегодня в брусчатке. Это открытое пространство. То, что нужно со временем убирать с нее парковку или, может, делать парковку на "-1" или "-2" уровне, да, это можно посмотреть в рамках реконструкции – в рамках того, что мы будем делать при строительстве метро, когда там появятся пересадочные станции. Но создать еще один сквер и при этом у города исчезнет площадь… Не знаю. Моя позиция, что площадь нам нужна", - поделился Александр Высокинский.

Про трамвай в Березовский

"Планируем проект трамвайной ветки в Березовский. Вместе с СвЖД прорабатываем проект полного кольца городской электрички. Городская электричка от станции "Керамика" идет до Широкой речки и дальше выходит на Сортировку. Электричка одна может везти тысячу человек на высокой скорости, не считая преград. Это как метро, поэтому проекту мы будем уделять очень большое внимание", - заявил градоначальник.

Про финансирование "Эрмитажа-Урал"

В Екатеринбурге скоро откроют уральский филиал знаменитого "Эрмитажа". 220 млн руб. на реконструкцию здания музея изобразительных искусств, находящегося на улице Вайнера, выделила компания "Атомстройкомплекс".

"Эрмитаж-Урал" будет располагаться в реконструируемом объекте культурного наследия. В этом здании располагался Екатеринбургский музей изобразительного искусства. В годы Великой Отечественной войны в нем хранились коллекции Эрмитажа. К существующему дому сделают пристройку, в которой будут административные помещения. В старом здании разместится экспозиционная часть. В центре "Эрмитаж-Урал" будет представлено западноевропейское искусство, а в Екатеринбургском музее изобразительного искусства — отечественное", - рассказал мэр.

Тем не менее, выделенных денег не хватает. "Там есть вопросы с федеральными деньгами. Вкладываем 30 млн своих, Евгений Владимирович (Куйвашев, губернатор Свердловской области, - прим. ред.) тоже обещал плечо подставить", - объяснил мэр.

Про прививки от гриппа

По оценкам главы города, в данный момент уже 570 тысяч горожан привиты от коронавируса. В планах городской администрации довести данный показатель до миллиона жителей уральской столицы.

Чиновник отметил, что параллельно ведется работа и по борьбе с COVID-19. Также он заявил, что намерен и сам привиться от опасного вируса.

"Я и сам поставлю прививку от ковида и расскажу вам все", – пообещал мэр.