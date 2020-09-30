30 Сентября 2020
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Экономика В России Москва
коллаж, пенсионер (2020) | Фото: Накануне.RU

Правительство предложило Госдуме "заморозить" накопительные пенсии еще на год

Правительство внесло в Госдуму законопроект о финансировании Пенсионного фонда России на период до 2023 года. В поступившей редакции он предусматривает "заморозку" накопительной части пенсий еще на год.

Напомним, ранее Владимир Путин подписывал законы о "заморозке" на 2021 и 2022 годы. А вообще схема с перенаправлением отчислений взносов на накопительную пенсию работающих россиян на выплаты нынешних пенсионеров действует с 2014 года.

"Учет в 2023 году страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в полном объеме на страховую пенсию не уменьшит объем пенсионных прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования, поскольку размер в 16% индивидуальной̆ части тарифа страховых взносов сохраняется, а определение в 2023 году максимального значения и величины индивидуального пенсионного коэффициента в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. No 400-ФЗ "О страховых пенсиях" осуществляется исходя из направления полного размера индивидуальной̆ части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии и отсутствия формирования пенсионных накоплений за счет страховых взносов на обязательное пенсионное страхование", - говорится в пояснительной записке.

Сегодня, напомним, стало известно, что Федерация независимых профсоюзов России предложила правительству отменить накопительную часть пенсии. В федерации считают, что при условии нахождения накопительной части в системе государственного обязательного пенсионного страхования нужно руководствоваться едиными нормами, а не применять для каждого элемента отдельные подходы.

Согласно действующему законодательству, накопительная пенсия формируется у работающих граждан, родившихся в 1967 году и позже, за счет того, что их работодатели уплачивают страховые взносы на финансирование накопительной пенсии, а также у мужчин 1953-1966 года рождения и женщин 1957-1966 года рождения, в пользу которых в период с 2002 по 2004 год работодатели уплачивали страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии, у участников программы государственного софинансирования пенсий и у тех, кто направил средства материнского капитала на формирование пенсионных накоплений.

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Правительство предложило Госдуме "заморозить" накопительные пенсии еще на год

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Теги: заморозка пенсии, накопительная часть пенсии, госдума, правительственный закон



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