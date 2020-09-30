30 Сентября 2020
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волонтер, ЧМ-2018, Екатеринбург (2018) | Фото: Накануне.RU

Уральских волонтеров ждет "жесткий экзамен" перед Универсиадой

Команда уральских волонтеров, которая была сформирована для работы на форуме "Россия - спортивная держава", примет участие в организации более масштабного спортивного события - международного саммита SportAccord-2021. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Саммит пройдет в следующем году на площадке МВЦ "Екатеринбург-Экспо". Волонтеры возьмут на себя часть организационных и операционных задач на данном мероприятии.

По словам руководителя центра "Волонтеры Урала" Антона Белова, к SportAccord потребуется серьезная подготовка.

антон белов менеджер центра воспитательной работы урфу(2013)|Фото: Накануне.RU

"Сейчас мы ждем заявку от организаторов. Однозначно, требования на саммите будут более высокие - каждый волонтер должен говорить по-английски, быстрее анализировать информацию и принимать решения. Если форум "Россия - спортивная держава" мы воспринимали, скорее, как тестовое событие, то в 2021 году будет жесткий экзамен перед Универсиадой", - отметил Белов.

В обучении волонтеров примут участие европейские специалисты - штаб-квартира SportAccord находится в Швейцарии в одном здании с Международным Олимпийским Комитетом и другими спортивными ассоциациями и федерациями.

волонтеры, парад Победы в Екатеринбурге(2020)|Фото: Накануне.RU

SportAccord - это ежегодный форум, на котором собираются руководители всех международных федераций спорта, министры спорта, заявочные комитеты и известные спортсмены. Эксперты высокого уровня в ходе встреч и обсуждений вырабатывают решения различных проблем в спортивной сфере.

В 2020 году саммит отменили из-за пандемии коронавируса, поэтому в следующем году Екатеринбург может собрать рекордное количество делегатов.

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Уральских волонтеров ждет "жесткий экзамен" перед Универсиадой

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Теги: волонтеры, Универсиада, саммит, спорт



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