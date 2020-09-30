Памфилова призвала избирком Санкт-Петербурга сложить с себя полномочия

Центральная избирательная комиссия России признала неудовлетворительной работу Санкт-Петербургского избиркома, выразила недоверие ее главе Виктору Миненко. Городской комиссии предложено в полном составе уйти в отставку.

"Если рекомендации не будут выполнены, у ЦИК России остается право подать исковое заявление в суд о роспуске комиссии", - заявила на сегодняшнем заседании ЦИК ее председатель Элла Памфилова.

"Мы неоднократно высказывали претензии разного рода, принуждали исправляться, негативно оценивали деятельность комиссии. В ответ получали формальные отписки, местная система продолжала дискредитировать себя, принципы формирования избиркомов продолжали нарушаться. Апофеозом стала ситуация с дополнительными выборами депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, которые так и не состоялись по вине избиркома. Шесть кандидатов и более 70 тыс. избирателей были лишены возможности реализации своего избирательного права. Комиссия не делает никаких выводов. В этой ситуации мы не можем бездействовать", - заявила Памфилова.

В первый раз Памфилова публично раскритиковала городскую комиссию и работу Миненко еще в мае. Тогда она указывала на "систематические нарушения" самого разного рода в работе комиссии и просила немедленно исправить ситуацию. " "Комиссия санкт-петербургская у нас уже не раз была в роли унтер-офицерской вдовы – видимо еще хочется, не хватает. Это какой-то правовой садомазхохизм", - отметила тогда Памфилова. Она указала, что такие действия городской комиссии дискредитируют и законодательную власть города, и правительство. "Исполнительная власть пустила этот вопрос на самотек, не понимая, что в следующем году будет серьезная кампания в городе", - отчитала власти города Памфилова.