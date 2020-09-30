Голосование по поправкам в Конституцию обошлось в 14,5 миллиарда рублей

Центральная избирательная комиссия подбила смету всероссийского голосования по поправкам в Конституцию, которое прошло минувшим летом.

Всего было израсходовано 14 553,5 млн руб. Сэкономить удалось 262,8 млн руб., сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова на заседании комиссии.

По ее словам, 92% расходов – это оплата работы членов избирательных комиссий разных уровней.

"Избирательные комиссии на каждом уровне проявили осмотрительность и государственный подход, по возможности сократив расходы. В частности, в связи с эпидемиологической ситуацией мы значительно сократили информирование в процессе личных контактов с избирателями", - обосновала Памфилова экономию средств.