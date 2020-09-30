Губернатора Пермского края, подхватившего коронавирус, выписали из больницы

Глава Пермского края Дмитрий Махонин, у которого ранее диагностирован коронавирус, выписан из клиники, сообщил Накануне.RU пресс-секретарь губернатора Станислав Шубин.

Читайте также: Инаугурация губернатора Пермского края может состояться 1 или 8 октября

Он продолжит лечение амбулаторно.

Напомним, что ранее ряд пермских политиков заразились COVID-19. Болезнь диагностировали у заместителя председателя городской думы Перми Алексея Грибанова, министр территориальной безопасности Пермского края Виктор Батмазов также получил положительный тест на коронавирус.

Кроме того, коронавирус был обнаружен у ряда известных персон Пермского края: замглавы администрации главы региона Николая Иванова, госпитализировать пришлось и мэра города Березники Сергея Дьякова.

Депутат Добрянской думы Марк Коробов ушел на больничный в связи с аналогичным диагнозом. Не миновала болезнь и депутата Госдумы от Прикамья Игоря Сапко, руководителя фракции ЛДПР в краевом парламенте Олега Постникова и гендиректора Пермского театра оперы и балета Андрея Борисова. Пострадала депутат заксобрания Мария Коновалова.

Летом от коронавируса лечились депутаты пермской городской думы Александр Филиппов и Владимир Плотников.