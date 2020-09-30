Зеленский отправил в отставку Витольда Фокина за позицию по Минским соглашениям

Владимир Зеленский отправил в отставку экс-премьера Украины Витольда Фокина, который всего несколько недель назад был назначен заместителем главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), занимающейся урегулированием конфликта на Донбассе.

Этому предшествовала травля 87-летнего первого премьера Украины, в том числе и со стороны депутатов Рады и администрации президента.

Фокин предлагал провести всеобщую амнистию для участников боевых действий со стороны Донбасса, пойти на выполнение других пунктов Минских соглашений.

В офисе президента заявили, что Фокин путает личную позицию с государственной и не имеет права озвучивать свое видение, если оно расходится с государственным.

Глава МВД Арсен Аваков, курирующий неонацистские группировки, обозвал Фокина "мерзавцем" и призвал выгнать из украинской делегации. Еще 31 августа его внесли на "Миротворец" как врага Украины.

Фокина вызвали "на ковер" - заседание комитета Рады по организации государственной власти и местному самоуправлению, причем в СМИ сообщалось, что предметом разбирательств стали именно его высказывания в СМИ. После заседания комитета состоялось голосование за проект постановления, которое квалифицирует заявления Фокина как "предательство".

Сам он резонно посоветовал спорить не с ним, а с Минскими соглашениями, которые подписала Украина. По существу, на Украине устроили публичную порку человеку, который призвал хотя бы частично выполнить соглашения.