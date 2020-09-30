30 Сентября 2020
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Задержание сбежавших заключенных в Дагестане. (2020) | Фото: t.me/fsintoday / telegram-канал ФСИН СЕГОДНЯ

Сбежавших из дагестанской колонии заключенных поймали в Калмыкии

Сбежавших из колонии строгого режима в Дагестане шестерых осужденных задержали в Калмыкии.

По данным пресс-службы ФСИН РФ, задержание произошло в поселке Улан-Хол в 35 км от города Лагань. Беглецы прятались в кустах у железной дороги и при задержании сопротивления не оказывали. В общей сложности после побера они преодолели около 380 км.

Как сообщало Накануне.RU, побег произошел 23 сентября. Заключенные, осужденные за убийства и наркоторговлю, вырыли тоннель и сбежали из колонии строгого режима в дагестанском поселке Шамхал.

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Сбежавших из дагестанской колонии заключенных поймали в Калмыкии

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Теги: сбежавшие заключенные, задержание, колония строгого режима



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