Игрок "Урала" Эрик Бикфалви вошел в "Сборную 33 лучших" от РФС по итогам сезона

В среду, 30 сентября, состоялось очередное заседание исполкома Российского футбольного союза. На нем были названы 33 лучших игрока минувшего сезона.

Как сообщили Накануне.RU в РФС, больше всего в символической сборной оказалось представителей питерского "Зенита". Также в команду был включен атакующий футболист екатеринбургского "Урала" Эрик Бикфалви - он занял запасную позицию правого форварда.

Главным тренером "Сборной 33 лучших" стал наставник "Зенита" Сергей Семак.

Напомним, в минувшем сезоне команда из Санкт-Петербурга стала чемпионом России и обладателем Кубка страны. Решающий кубковый матч проходил в Екатеринбурге, "Зенит" обыграл в нем подмосковные "Химки" со счетом 1:0.