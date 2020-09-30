30 Сентября 2020
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Эрик Бикфалви (2019) | Фото: Накануне.RU

Игрок "Урала" Эрик Бикфалви вошел в "Сборную 33 лучших" от РФС по итогам сезона

В среду, 30 сентября, состоялось очередное заседание исполкома Российского футбольного союза. На нем были названы 33 лучших игрока минувшего сезона.

Как сообщили Накануне.RU в РФС, больше всего в символической сборной оказалось представителей питерского "Зенита". Также в команду был включен атакующий футболист екатеринбургского "Урала" Эрик Бикфалви - он занял запасную позицию правого форварда.

Главным тренером "Сборной 33 лучших" стал наставник "Зенита" Сергей Семак.

33 лучших футболиста РПЛ сезона-2019/20(2020)|Фото: Российский футбольный союз

Напомним, в минувшем сезоне команда из Санкт-Петербурга стала чемпионом России и обладателем Кубка страны. Решающий кубковый матч проходил в Екатеринбурге, "Зенит" обыграл в нем подмосковные "Химки" со счетом 1:0.

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Игрок "Урала" Эрик Бикфалви вошел в "Сборную 33 лучших" от РФС по итогам сезона

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Теги: РФС, 33 лучших, Бикфалви, сезон



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