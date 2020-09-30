"Было похоже на взрыв": истребитель напугал Париж переходом на сверхзвуковую скорость

Переход истребителя на сверхзвуковую скорость, а точнее – сопровождавший этот процесс звук напугал Париж. Громкий звук, похожий на мощный взрыв, прозвучал над городом, остановив, например, матчи Открытого чемпионата Франции по теннису.

Среди гостей и жителей города началась паника, многие посчитали, что совершена какая-то атака или произошла техногенная авария. Поэтому властям пришлось делать официальные заявления по этому поводу. Так, в твиттере префектуры полиции города сообщается: "Очень громкий шум в центре Парижа не связан со взрывом. Речь идет об истребителе, вышедшем на сверхзвуковую скорость. Не звоните на линии экстренной помощи – вы перегружаете их!".