30 Сентября 2020
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Общество Пермский край
Пермь счастье не за горами (2019) | Фото: Накануне.RU

В Перми отреставрируют дом мещанина Грацинского

Администрация Перми передала в аренду объект культурного наследия регионального значения – "Дом Грацинского", расположенный по адресу улица 25 Октября, 47 - Малышева, 14. Компания-арендатор обязана отреставрировать его до 30 апреля 2021 г., сообщили Накануне.RU в мэрии.
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Как рассказали в департаменте имущественных отношений администрации Перми, последнее предложение о цене договора на право аренды двухэтажного нежилого здания, составило 421,7 тыс. руб./год. Общая площадь здания – 483,3 кв. м. Договор аренды будет действовать 25 лет. В аукционе приняли участие два общества с ограниченной ответственностью, победителем стала компания "Проминком".

Согласно условиям аукциона, арендатор обязан до 30 апреля 2021 г. выполнить работы по реставрации в соответствии с научно-проектной документацией и охранным обязательством. Ремонтные работы должны быть выполнены без изменения особенностей, составляющих предмет охраны. Реставрация здания обеспечит его современное использование. Арендатор не вправе сдавать объект культурного наследия в субаренду до выполнения работ по сохранению.

Здание было построено во второй половине XIX века. Архитектор неизвестен. Двухэтажный каменный дом, прямоугольный в плане, был построен для пермского мещанина Сергея Грацинского. Архитектурное решение выполнено в псевдорусском стиле с элементами византийского стиля (эклектика).

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В Перми отреставрируют дом мещанина Грацинского

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Теги: Сергей Грацинский, мещанин, реставрация



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