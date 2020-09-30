30 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
Наталья Змеева (2020) | Фото: instagram.com/mfc.svo/

Несмотря на протесты сотрудников: в МФЦ Свердловской области сменился директор

У многофункционального центра "Мои документы" Свердловской области появился новый руководитель.

Как сообщается на сайте МФЦ, должность директора заняла Анастасия Девятых. Ранее она работала замначальника отдела развития электронного правительства областного департамента информатизации и связи.

Напомним, недавно сотрудники многофункциональных центров "Мои документы" в Свердловской области выступили резко против увольнения прежнего руководителя Натальи Змеевой. Они обращались к главе региона Евгению Куйвашеву с просьбой оставить ее на своем посту.

Работники писали, что под непосредственным руководством Змеевой за три года были выполнены все плановые показатели работы МФЦ и проведена большая работа по созданию единой инфраструктуры предоставления услуг. Также, по их словам, был значительно повышен уровень удовлетворенности свердловчан качеством оказания услуг.

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Несмотря на протесты сотрудников: в МФЦ Свердловской области сменился директор

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Теги: МФЦ, сотрудники, директор



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