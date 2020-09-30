30 Сентября 2020
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Политика За рубежом
Первые президентские дебаты Трампа и Байдена. (2020) | Фото: C-SPAN

Американские СМИ назвали дебаты Трампа и Байдена позором

Американские СМИ оценивают первый раунд предвыборных дебатов в США как позор. Даже продемократический канал CNN назвал их "абсолютно ужасными" и "очень плохой услугой демократии".
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Практически все СМИ в один голос признают, что вместо предметного обсуждения вопросов, важных для американцев, Дональд Трамп и Джо Байден занялись взаимными обвинениями и оскорблениями.

Старший редактор CNN Крис Чилизза пишет, что это были худшие дебаты, которые ему приходилось освещать. С этим мнением согласны и многие другие эксперты.

Продемократическая The New York Times пишет, что кандидаты высказали уровень едкого презрения друг к другу, прежде неслыханный в американской политике.

"Эти дебаты были похожи на эту страну: все говорят - никто не слушает. Это был беспорядок из обзываний и грубого перебивания, дико неконтролируемого и бессвязного", - отмечает журналист Майк Аллен.

Ведущий CNN Джейк Таппер назвал дебаты "пожаром внутри мусорного ведра".

Журналист прореспубликанского канала Fox News Дуг Шоэн пишет, что Трамп был слаб в теме коронавируса, что неудивительно. Эпидемия является явной политической уязвимостью для президента, учитывая, что большинство американцев не одобряют стратегию Трампа по борьбе с вирусом. В свою очередь, Байден испытывал трудности из-за беспорядков в городах США, т.к. Трамп обвинял его в поддержке беззакония.

Сейчас рейтинг Байдена немного выше рейтинга Трампа. Выборы в США состоятся 3 ноября.

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Американские СМИ назвали дебаты Трампа и Байдена позором

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Теги: джо байден, дональд трамп, президентские дебаты, США



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