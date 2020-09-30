В Сургутском районе появилась первая стойбищная школа-сад

Первая на территории Сургутского района стойбищная школа-сад "Вонт школа" (лесная школа) открылась 30 сентября на базе МБОУ "Русскинская СОШ". Цель её работы – получение дошкольного образования детьми из числа коренных малочисленных народов Севера, живущих на территориях традиционного природопользования и не посещающих детский сад, сообщили Накануне.RU в райадминистрации.

Уникальный опыт педагогов Сургутского района позволит объединить семейную и традиционную формы обучения с сохранением привычного образа жизни для детей и их родителей. Реализация инновационных идей стала возможной в связи с внедрением регионального проекта департамента образования и молодёжной политики Югры и департамента информационных технологий и цифрового развития "IT – стойбище".

Четверо ребятишек в возрасте от двух до шести лет из двух семей, зачисленные в школу по заявлению родителей, будут получать качественное образование с использованием дистанционных технологий в рамках двухстороннего соглашения о сотрудничестве Русскинской школы и ООО "Мобильное электронное образование (МЭО)". Педагоги, работающие в стойбищной школе – саде, являются носителями родного языка и культуры, поэтому смогут учесть все особенности обучения маленьких воспитанников. Два педагога прошли обучение по теме "Цифровая образовательная среда дошкольной организации" для детей с двух до шести лет. После педагоги освоят технологию обучения детей начальной школы.

Учителя научили и родителей владению дистанционной технологией на образовательной платформе МЭО с использованием технических средств и оборудования, переданных семьям во временное пользование (ноутбуки, столы, стулья). Базовый ТТП У-6, где будет осуществляться обучение, обеспечен бесперебойным доступом к интернету. Для родителей и педагогов в течение всего периода предусмотрено получение онлайн-консультаций по различным направлениям деятельности.

Используя предложенные МЭО программные продукты, с учётом своеобразия дошкольного детства и ведущей (игровой) деятельности, дети смогут включиться в интересную, увлекательную образовательную деятельность, будут изучать материал при участии родителей, выполняя задания в соответствии с возрастом и индивидуальным расписанием.

Деятельность стойбищной школы – сада – исключительная, эксклюзивная возможность для детей, укрепляя семейные узы, сохраняя традиции и культуру своего народа, получить качественное образование и подготовиться к освоению образовательных программ начального общего образования, обеспечить равные стартовые возможности, сохраняя психологический комфорт и привычную среду жизнедеятельности.