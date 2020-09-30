В администрации Екатеринбурга объяснили асфальтирование брусчатки в центре города

Личный пресс-секретарь мэра Екатеринбурга Анатолий Карманов объяснил Накануне.RU решение закатать в асфальт гранитную брусчатку на перекрестке проспекта Ленина и улицы Хохрякова. По его словам, на трамвайном участке наблюдались недостатки в виде отклонения уровня головки рельса от уровня проезжей части, а также утраты отдельных элементов брусчатки, которые были вызваны вертикальным перемещением трамвайного рельса.

"Предписанием ГИБДД указано на несоответствие требованиям безопасности дорожного движения трамвайных переездов на пересечениях улиц Хохрякова и Сакко и Ванцетти с пр. Ленина, - пояснил Карманов. - Учитывая отсутствие в планах ЕМУП "Гортранс" работ по ремонту рельсошпальной решетки, в целях приведения проезжей части в нормативное состояние, а также учитывая поступающие предписания ГИБДД было принято решение об оперативном устранении недостатков путем асфальтирования примыканий".

Пресс-секретарь также пояснил, что после ремонта рельсошпальной решетки возможно повторное мощение примыканий брусчаткой. При этом он подчеркнул, что данная проблема характерна и для иных участков сопряжения трамвайных путей с проезжими частями улиц. Сейчас ремонт покрытия дорог на сопряжениях выполняется дорожно-эксплуатационными учреждениями районов в рамках содержания объектов УДС.

Напомним, что гранитная брусчатка была уложена в центре Екатеринбурга только в 2017 г. к чемпионату мира по футболу в 2018 г. и обошлась муниципалитету в 500 млн руб.