Суд "Водоканала" и Минспорта РФ из-за "Екатеринбург-Арены" назначили на ноябрь

Суд назначил дату рассмотрения иска екатеринбургского МУП "Водоканал" к Министерству спорта России.

Напомним, сумма требований превышает 97 млн рублей. Как заявляли в пресс-службе "Водоканала", иск связан с неоплатой работ по техническому подключению стадиона "Екатеринбург-Арена" к сетям водоснабжения и водоотведения. Стоит отметить, что в 2018 году там проходили матчи чемпионата мира по футболу.

Как сообщается в электронной картотеке Арбитражного суда Свердловской области, на этой неделе было вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству. Заседание состоится 3 ноября.

По данным картотеки, Минспорта заявляло ходатайство о передаче дела на рассмотрение другого арбитражного суда. Однако процесс все-таки пройдет в свердловском арбитраже.

Напомним, ранее в спортивном ведомстве прокомментировали иск екатеринбургского "Водоканала". Там сообщили, что ситуация возникла по причине "несогласованных действий участников процесса".