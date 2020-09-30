От КПРФ на довыборы в екатеринбургскую думу выйдет сторонница бывшего схиигумена Сергия

Свердловское отделение КПРФ выдвинуло еще двоих кандидатов на довыборы в Екатеринбургскую городскую думу. Среди них второй секретарь горкома Виталий Ряписов и председатель движения "Родительский отпор" Ольга Прожерина, об этом сообщил первый секретарь свердловского обкома Александр Ивачев на своей странице в Facebook.

Ольга Прожерина работает преподавателем и возглавляет движение "Родительский отпор" в Екатеринбурге, участники которого выступают против "цифрофашизма", биометрии, чипирования, дистанта и принудительной вакцинации, а также поддерживают бывшего схиигумена Сергия (Романова) и собирают подписи в его защиту. Кандидат будет баллотироваться по округу №3. Двумя годами ранее она уже баллотировалась по округу №2, но заняла только третье место.

По округу №9 КПРФ выдвинула экономиста по снабжению, первого секретаря Ленинского райкома партии Виталия Ряписова. Он также в 2018 г. уже участвовал в выборах и выдвигался по округу № 10, однако занял только второе место.

Напомним, что довыборы в гордуму Екатеринбурга пройдут в ноябре 2020 г.