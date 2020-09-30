30 Сентября 2020
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Рукопожатие, договор, деловое общение, бизнес (2016) | Фото: bowandtie.ru

"Очень приятно наблюдать". Вице-премьер Борисов похвалил "Россети" за сотрудничество с предприятиями радиоэлектронного комплекса

Готовность "Россетей" к взаимодействию с отечественными производителями радиоэлектронного комплекса похвалил вице-премьер Юрий Борисов, выступая на конференции радиоэлектронной промышленности в рамках форума "Микроэлектроника 2020". "Россети" начали активное сотрудничество с предприятиями радиоэлектронного кластера с 2017 года. Объем контрактации с предприятиями ОПК вырос с 0,3 до 12,6 млрд рублей.

 

Борисов отметил, что ему приятно наблюдать, как в течение последних двух лет организовано взаимодействие целой группы предприятий радиоэлектронного комплекса с "Россетями". "Еще два-три года назад их практически ничего не связывало, ни рубля продаж российской продукции не выделялось. У "Россетей" огромная инвестиционная программа, сотни миллиардов рублей. Я это знаю, как вице-премьер, который курирует сейчас ТЭК. Эта работа за два года принесла уже результаты. Сегодня объем продаж 12 млрд рублей, а в перспективе - до 60 млрд рублей", - сказал Борисов.

В числе применяемых и готовящихся к внедрению разработок - продукция компании "ПиЭлСи Технолоджи" для построения цифровых подстанций, "умные" приборы учета компании "Радио и микроэлектроника", цифровая система охраны периметра большой протяженности нижегородского НТЦ "Модуль-Инновации".

Глава компании Павел Ливинский рассказал вице-премьеру, что программа цифровой трансформации сетевого комплекса открывает широкие возможности не только для группы "Россети", но и для производителей оборудования. "Мы ориентируемся на российских поставщиков. Для них открылся гарантированный рынок сбыта инновационной продукции, которая в дальнейшем может успешно продвигаться как в России, так и за рубежом", - сказал Ливинский.
 
В уральском подразделении компании отметили, что энергетики открыты к диалогу с заинтересованными производственными и научными организациями ОПК и готовы обсуждать возможность совместных проектов, в том числе исследования и разработки в рамках приоритетных направлений инновационного развития электросетевого комплекса.

Так, например, в рамках проекта развития электрозарядной инфраструктуры для электротранспорта электросетевая компания несколько лет приобретает станции зарядки "Фора" производства АО "Государственный Рязанский приборный завод", которые устанавливаются на территории Свердловской, Челябинской областей и Пермского края. Кроме этого, в Пермском крае энергетики "Россети Урал" активно участвуют в проектах  кооперации промышленных предприятий края и предприятий ОПК.

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"Очень приятно наблюдать". Вице-премьер Борисов похвалил "Россети" за сотрудничество с предприятиями радиоэлектронного комплекса

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Теги: Россети Урал, юрий борисов, павел ливинский



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