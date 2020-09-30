30 Сентября 2020
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Экономика В России Москва
Пресс-служба Госдумы (2019) | Фото: Пресс-служба Госдумы

Правительство внесло в Госдуму проект дефицитного бюджета на 2021 год – Миронов

Правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета  на 2021 год и плановый период до 2023 года, сообщил в среду, 30 сентября, глава фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов. По его словам, проект бюджета сверстан с дефицитом из-за повышенных расходов на борьбу с коронавирусом и его последствиями.

Миронов указал, что в бюджете по-прежнему не предусматривается индексация пенсий работающим пенсионерам. Также фракция будет выступать против новой методики расчета МРОТ.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Минтруда предлагает с 2021 года рассчитывать прожиточный минимум и, соответственно, минимальный размер оплаты труда без привязки к потребительской корзине. Теперь предлагается поставить эти показатели в зависимость от медианного среднедушевого дохода за предыдущий год.

Опираться в своих расчетах ведомства будут на данные Росстата. В 2019 году медианный среднедушевой доход составлял 26 365 руб., прожиточный минимум будет составлять 44,2% от этой цифры (процент может пересматриваться раз в пять лет). Таким образом, прожиточный минимум может составить 11 653 руб.

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет устанавливаться в соотношении 42% медианной зарплаты за предыдущий год. В 2021 году величина федерального МРОТ составит 12 792 руб., сообщили в Минтруде. Для сравнения в 2020 году МРОТ составлял 12 130 руб.

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Правительство внесло в Госдуму проект дефицитного бюджета на 2021 год – Миронов

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Теги: бюджет, дефицит, мрот, сергей миронов, госдума



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