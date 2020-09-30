"Страха нет". Высокинский не боится усиления "антимэрской" фракции в гордуме

30 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Свердловская область
Пресс-конференция Александра Высокинского (2020) | Фото: Накануне.RU

"Страха нет". Высокинский не боится усиления "антимэрской" фракции в гордуме

Глава Екатеринбурга прокомментировал выдвижение кандидатов на довыборы в городскую думу, которые состоятся в ноябре. Отвечая на вопрос корреспондента Накануне.RU о возможности усиления "антимэрской" фракции, Александр Высокинский заявил, что какого-либо политического страха у него нет. Он подчеркнул, что намерен доказывать эффективность конкретными результатами своей работы на посту.

"Я буду работать, показывать результат", - заявил Высокинский.

Отметим, что на праймериз "ЕР" по двум округам победили Антон Чачин и Виталий Швалев. Как отмечают наши источники в кулуарах гордумы, они, предположительно, представляют группу бизнесмена Виталия Кочеткова, якобы близкого к региональным властям. При этом на праймериз "ЕР" случился скандал - у ряда участников вызвало "очень серьезное подозрение", что за одержавших победу кандидатов голосовали одни и те же люди, которые представляли разные районы города. Также выдвиженцам припомнили, что в 2018 году они участвовали в выборах от "Справедливой России".

К слову, официальным кандидатом "СР" в одном из округов стала православная активистка Оксана Иванова, а КПРФ выдвинула там же руководителя отделения "Родительского отпора" Ольгу Прожерину - сторонницу бывшего схиигумена Сергия, с которым конфликтует епархия. Это может указывать на то, что парламентские оппозиционные партии занимаются выдвижением технических кандидатов, к тому же никак не связанных с левой повесткой этих партий.

По инсайдерской информации, попытки снять Александра Высокинского с поста усилившимися в гордуме бизнес-кланами могут быть предприняты сразу после ноябрьских довыборов.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Страха нет". Высокинский не боится усиления "антимэрской" фракции в гордуме

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Александр Высокинский, довыборы в гордуму, Антон Чачин, Виталий Швалев, Ольга Прожерина



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети