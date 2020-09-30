"Страха нет". Высокинский не боится усиления "антимэрской" фракции в гордуме

Глава Екатеринбурга прокомментировал выдвижение кандидатов на довыборы в городскую думу, которые состоятся в ноябре. Отвечая на вопрос корреспондента Накануне.RU о возможности усиления "антимэрской" фракции, Александр Высокинский заявил, что какого-либо политического страха у него нет. Он подчеркнул, что намерен доказывать эффективность конкретными результатами своей работы на посту.

"Я буду работать, показывать результат", - заявил Высокинский.

Отметим, что на праймериз "ЕР" по двум округам победили Антон Чачин и Виталий Швалев. Как отмечают наши источники в кулуарах гордумы, они, предположительно, представляют группу бизнесмена Виталия Кочеткова, якобы близкого к региональным властям. При этом на праймериз "ЕР" случился скандал - у ряда участников вызвало "очень серьезное подозрение", что за одержавших победу кандидатов голосовали одни и те же люди, которые представляли разные районы города. Также выдвиженцам припомнили, что в 2018 году они участвовали в выборах от "Справедливой России".

К слову, официальным кандидатом "СР" в одном из округов стала православная активистка Оксана Иванова, а КПРФ выдвинула там же руководителя отделения "Родительского отпора" Ольгу Прожерину - сторонницу бывшего схиигумена Сергия, с которым конфликтует епархия. Это может указывать на то, что парламентские оппозиционные партии занимаются выдвижением технических кандидатов, к тому же никак не связанных с левой повесткой этих партий.

По инсайдерской информации, попытки снять Александра Высокинского с поста усилившимися в гордуме бизнес-кланами могут быть предприняты сразу после ноябрьских довыборов.