30 Сентября 2020
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Конфликт в Нагорном Карабахе (2020) | Фото: youtube.com/Минобороны Армении

Турция готова оказать Азербайджану военную помощь, если он попросит

Турция готова оказать Азербайджану военную помощь, если тот попросит, заявил глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Он сообщил, что "Турция сделает все, что от нее потребуется, если Азербайджан запросит военную поддержку Анкары".

Также министр повторил уже звучавшие тезисы: "Если Азербайджан хочет решить проблему армянской оккупации на поле боя, мы будем поддерживать эту позицию Баку". Чавушоглу считает, что "Азербайджан прав как с нравственной, так и с юридической точки зрения".

Сейчас Азербайджан отрицает, что использует военную поддержку Турции, в Армении же заявляют, что Турция, как минимум, поставляет в зону нагорно-карабахского конфликта оружие и технику, а также ведет поддержку с воздуха. В частности, Армения заявила, что ее самолет был сбит турецким F-16.

Между тем, армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что в случае необходимости вооруженные силы страны могут использовать российскую военную базу в Гюмри. Мнение российского внешнеполитического и военного ведомств по этому поводу пока не известно.

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Турция готова оказать Азербайджану военную помощь, если он попросит

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Теги: турция, азербайджан, военная помощь, конфликт в карабахе



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