В Тюменском нефтегазовом форуме приняли участие 3,8 тысяч реальных участников и десятки тысяч онлайн

В Тюменском нефтегазовом форуме с 22 по 24 сентября приняли участие офлайн 3 тыс. 857 человек, в том числе более 200 представителей СМИ и пресс-служб, что на треть превышает число участников прошлогоднего форума. В рамках форума состоялось более 35 различных мероприятий: "Технологические дни нефтегазовых компаний", пленарные сессии, круглые столы и деловые завтраки, многие из которых транслировались в онлайн-режиме.

Онлайн-трансляции проводились на платформах РБК ТВ, YouTube, "ВКонтакте", а также на специально созданной платформе TNF Online. Трансляции на площадке "ВКонтакте" набрали от 28 до 58 тысяч просмотров каждая. Максимальный пик просмотров трансляций мероприятий Форума пришелся на главную пленарную сессию "Будущее сегодня: новые возможности индустрии" – 87292 просмотра. В ней приняли участие вице-премьер Юрий Борисов, губернатор Тюменской области Александр Моор, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, председатель правления ПАО "Газпром нефть" Александр Дюков, председатель правления ПАО "СИБУР Холдинг" Дмитрий Конов, старший партнер McKinsey, экс-старший советник министра энергетики США Мэтт Роджерс. Модератором выступил телеведущий, заместитель генерального директора телеканала "Россия", президент ассоциации "Глобальная энергия" Сергей Брилев. Участники обсудили тренды развития нефтегазовой отрасли, основные вызовы текущего времени и направления для будущего развития.

"Место, где рождаются идеи" — это выражение как нельзя лучше отражает концепцию XI Тюменского нефтегазового форума. В рамках форума впервые состоялся конкурс проектов "Нейронефть". Участниками онлайн-хакатона стали 58 команд. Победителем первого этапа конкурса стала команда из Тюмени Blockchain Industrial Alliance. Также в рамках форума состоялся отбор технологических проектов в топ-50 проектов экологического акселератора GreenTech Startup Booster. Победителями конкурса стали сразу две компании — "Дистилиум" с проектом "Шламов Нет" и "Новосибирский технический центр".

Отметим, что форум прошел с соблюдением необходимых мер санитарно-эпидемиологической безопасности. Чтобы попасть на Тюменский нефтегазовый форум, необходимо было предъявить свежий отрицательный тест на COVID-19. Каждый участник получил набор средств индивидуальной защиты, включающий маски и перчатки. При входе на территорию Форума проводилась термометрия, по всей площади технопарка и выставки инноваций были размещены станции для дезинфекции рук.

Тюменский нефтегазовый форум проходил в Тюменском технопарке. На форуме было подписано 18 соглашений. В частности глава Тюменской области Александр Моор вместе с председателем правления ПАО "СИБУР Холдинг" Дмитрием Коновым заключили соглашение о сотрудничестве на ближайшие пять лет. В рамках соглашения, компания поддержит область в вопросах обеспечения природоохранной и образовательной деятельности, а также поможет региону раскрыть инвестиционный, промышленный и научно-технический потенциал. Помимо этого пятилетнее сотрудничество предполагает возможность работы над долгосрочными проектами по производству нефтехимической продукции, а также формированию дополнительных нефтегазохимических производств.

На форуме также договорились о создании Тюменского нефтепромышленного кластера общими усилиями областного правительства и компании "Газпромнефть". По словам Моора, такой союз привлечет в проекты ведущие нефтегазодобывающие компании, что упростит проблему с нерешенными технологическими задачами.

В выставке инноваций ТЭК приняли участие 84 экспонента. Онлайн-подключения происходили из 20 регионов России и 28 зарубежных стран. Настоящей нетворкинг-площадкой для участников стала виртуальная платформа, на которой зарегистрировались около 6000 участников.