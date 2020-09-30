Глава Екатеринбурга объяснил введение единого проездного с возможностью пересадок

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский объяснил, почему в городе до сих пор не внесли поездки в метро в проездной для студентов. Ранее Высокинский обещал, что сделает это с началом нового учебного года. Как рассказал мэр в беседе с Накануне.RU, в городе введут дешевый льготный проездной.

"Мы будем вводить единый проездной, который будет стоить существенно дешевле, чем стоит сейчас. Мы говорили с вами о том, что в городе появится Единый пересадочный тариф - в течение 90 минут 32 руб. По школьникам мы вот эту часть догрузим на Е-карту. Потому что она у нас обслуживает один тариф, а их минимум сорок. Все-таки этот тариф появится в ближайшее время. С выходом в транспортную концессию мы введем единый проездной, который будет стоить дешевле. В этом году у нас с транспортом была очень тяжелая ситуация. Выручка упала на 80% в период изоляции. У нас было две альтернативы: уменьшить число транспорта на линиях, либо гонять пустой транспорт. Мы пошли по второму пути. Часть средств мы отдали в дотации для того, чтобы наши транспортники могли выжить", - сказал мэр.

Напомним, с 2021 года городские власти намерены ввести Единый билет на все виды транспорта стоимостью 1 тыс. 500 руб. (сейчас 2 тыс. 380 только за три вида транспорта) с простым и понятным билетным меню: вместо существующего 41 тарифа останется 8. Благодаря нововведениям, каждый житель, заплатив по тарифу 32 руб. (сейчас одна поездка 28 руб., кроме метро, где 32 руб.), сможет сделать бесплатную пересадку в течение 90 минут. И, согласно подсчетам, как минимум для четверти пассажиров общественного транспорта проезд станет вполовину дешевле.