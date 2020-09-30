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Общество Пермский край
платная парковка Москва (2012) | Фото: Накануне.RU

В Перми расширяют зону платной парковки

Администрация Перми анонсировала расширение в городе зоны платной парковки. Проект документа опубликован на портале мэрии. Антикоррупционная экспертиза продлится до 5 октября, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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Изменения вступят в силу 1 ноября. Платной станет парковка на участке улице Глеба Успенского от Комсомольского проспекта до Пионерской, на улице газеты "Звезда" от Полины Осипенко до Белинского, на Екатерининской от Парковой до Николая Островского, на Пермской от Ленина до Николая Островского, на Ленина от Парковой до Клименко, на Второй Разгуляйской от Парковой до Суксунской.

Изменения касаются также участка улицы Клименко от Ленина до Пермской и от Пермской до Екатерининской, улиц Суксунская от Второй Разгуляйской до Ленина, Малой Парковой от Второй Разгуляйской до Ленина, а также Парковой от Первой Разгуляйской до Ленина. Тариф составит 20 руб./час.

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В Перми расширяют зону платной парковки

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Теги: платная парковка, тариф, зона



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