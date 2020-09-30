Уралвагонзавод направил заказчику первую партию цистерн для перевозки светлых нефтепродуктов

В рамках сотрудничества с транспортными компаниями России, Уралвагонзавод уже изготовил и направил заказчику первые 268 цистерн модели 15-150-04 для перевозки светлых нефтепродуктов. Пока это только первая партия, но, как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УВЗ, до февраля 2021 г. только для одной из транспортных компаний страны, предприятие изготовит более тысячи таких цистерн.

Котел модели 15-150-04 имеет увеличенный диаметр, объем 85,6 квадратов и будет установлен на тележку 18-100. Четырехосный вагон-цистерна специально разработан для перевозки нефтепродуктов по железным дорогам колеи 1520 мм, а благодаря своей конструктивной особенности позволит осуществлять полный слив содержимого.

"Руководством концерна предпринимаются серьезные шаги по обеспечению загрузки вагоностроительных мощностей Уралвагонзавода. Этот заказ гарантирует работу подразделений по производству цистерн до конца 2020 года. Кроме того, в стадии проработки еще несколько контрактов, в том числе на универсальный и специализированный подвижной состав", – отмечает заместитель генерального директора АО "Концерн "Уралвагонзавод" Кирилл Томащук.

Помимо изготовления цистерн, на площадках прессово-сварочного цеха УВЗ также производятся сами котлы. На данный момент там же создан новый участок для вагонов-хопперов, платформ для контрейлерных перевозок и другого подвижного состава малых серий.