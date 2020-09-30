30 Сентября 2020
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Экономика Свердловская область
цистерны для перевозки светлых нефтепродуктов УВЗ (2020) | Фото: uralvagonzavod.ru

Уралвагонзавод направил заказчику первую партию цистерн для перевозки светлых нефтепродуктов

В рамках сотрудничества с транспортными компаниями России, Уралвагонзавод уже изготовил и направил заказчику первые 268 цистерн модели 15-150-04 для перевозки светлых нефтепродуктов. Пока это только первая партия, но, как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УВЗ, до февраля 2021 г. только для одной из транспортных компаний страны, предприятие изготовит более тысячи таких цистерн.

Котел модели 15-150-04 имеет увеличенный диаметр, объем 85,6 квадратов и будет установлен на тележку 18-100. Четырехосный вагон-цистерна специально разработан для перевозки нефтепродуктов по железным дорогам колеи 1520 мм, а благодаря своей конструктивной особенности позволит осуществлять полный слив содержимого.

цистерны для перевозки светлых нефтепродуктов УВЗ(2020)|Фото: uralvagonzavod.ru

"Руководством концерна предпринимаются серьезные шаги по обеспечению загрузки вагоностроительных мощностей Уралвагонзавода. Этот заказ гарантирует работу подразделений по производству цистерн до конца 2020 года. Кроме того, в стадии проработки еще несколько контрактов, в том числе на универсальный и специализированный подвижной состав", – отмечает заместитель генерального директора АО "Концерн "Уралвагонзавод" Кирилл Томащук.

Помимо изготовления цистерн, на площадках прессово-сварочного цеха УВЗ также производятся сами котлы. На данный момент там же создан новый участок для вагонов-хопперов, платформ для контрейлерных перевозок и другого подвижного состава малых серий.

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Уралвагонзавод направил заказчику первую партию цистерн для перевозки светлых нефтепродуктов

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Теги: Уралвагонзавод, цистерны, светлые нефтепродукты



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