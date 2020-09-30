Москвичи, привитые от коронавируса, начали получать вторую дозу вакцины

В Москве добровольцы, участвующие в пострегистрационном клиническом исследовании вакцины от коронавируса "Спутник V", начали получать второй компонент препарата.

"Второй компонент прививки от коронавируса получили уже шестеро участников исследования. За сегодняшний день планируется вакцинировать порядка 20 человек. "Спутник V" является двухкомпонентной вакциной, и вторая прививка необходима для усиления иммунного ответа, полученного в результате первого введения. По результатам первой прививки, а ее уже сделали уже более 5,7 тысяч человек, мы видим, что абсолютное большинство чувствует себя хорошо», – сообщила вице-мэр столицы по социальным вопросам Анастасия Ракова.

Напомним, промежуток между получением двух компонентов вакцины "Спутник V" составляет 21 день.