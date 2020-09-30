"Зеленые ясли": мэр готов раздавать горожанам саженцы для озеленения Екатеринбурга

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский планирует развитие в городе "зеленых яслей". Как рассказал глава города, отвечая на вопрос журналиста Накануне.RU, в уральской столице будет налажена система выращивания саженцев для того, чтобы город имел свои деревья и их прирост.

"На сегодняшний день в городе должна быть развита тема яслей для зеленых насаждений. Дерево в городе безопасно живет 40 лет. Наши тополя, несмотря на большую крону, имеют хрупкий ствол. И когда мы их равняем, все равно со временем эти деревья нужно менять. В лесу деревья живут 100 лет. Экология города сильно влияет на их состояние. Покупать огромными объемами деревья - это дорого. Если везти деревья из другого города, они могут и не прижиться. Нам без таких яслей некуда двигаться. Мы готовы сделать отдельно аллею прессы и у каждого из вас будет свой воспитанник. У города должен быть свой запас зеленых насаждений, четкий перечень своих растений, которые приживаются", - отметил градоначальник.

В настоящий момент неизвестно, сколько средств будет потрачено на выращивание саженцев.

"Пока мы делаем это на небольшие средства. Сейчас идет формирование системы. Задача не вложить туда количество денег, а создать площадки и научиться их эксплуатировать", - объяснил Высокинский.

Теперь чиновник мечтает о том, чтобы люди забирали саженцы к себе домой после их пребывания в "зеленых яслях". Мэр готов раздавать "детей природы". "Надо чтобы мы посадили саженцы, а через год поймали желающих их увезти. Поэтому нужно обеспечить формирование системы", - подытожил мэр.