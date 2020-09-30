Продолжительность здоровой и счастливой жизни в России составляет всего 46 лет

Эксперты из Финансового университета при правительстве РФ подсчитали продолжительность здоровой и счастливой жизни в России.

"Показатель рассчитывается как произведение продолжительности жизни людей за вычетом времени, унесенного серьезными заболеваниями, на долю тех, кто доволен тем, как живет, говорится к публикации директора Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексея Зубца в "Ведомостях".

Итак, средняя продолжительность здоровой и счастливой жизни в России составила 46,5 года. Почти на 10 лет этот показатель больше на Северном Кавказе (Ингушетия, Чечня, Дагестан), также чуть выше в Татарстане и Москве. Ниже всего – на Чукотке (37,5), а также в Еврейской автономной области, Орловской, Брянской и Магаданской областях.

В середине августа стало известно, что в трех российских регионах планируется провести пилотное исследование, в ходе которого будет рассчитан такой международный показатель как "потерянные годы потенциальной жизни".

В подписанном Путиным летом указе о национальных целях до 2030 года значится увеличение ожидаемой продолжительности жизни в России до 78 лет.