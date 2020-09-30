Продолжительность здоровой и счастливой жизни в России составляет всего 46 лет

30 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
россияне, прибывшие из Китая в Благовещенск (2020) | Фото: amurobl.ru

Продолжительность здоровой и счастливой жизни в России составляет всего 46 лет

Эксперты из Финансового университета при правительстве РФ подсчитали продолжительность здоровой и счастливой жизни в России.

"Показатель рассчитывается как произведение продолжительности жизни людей за вычетом времени, унесенного серьезными заболеваниями, на долю тех, кто доволен тем, как живет, говорится к публикации директора Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексея Зубца в "Ведомостях".

Итак, средняя продолжительность здоровой и счастливой жизни в России составила 46,5 года. Почти на 10 лет этот показатель больше на Северном Кавказе (Ингушетия, Чечня, Дагестан), также чуть выше в Татарстане и Москве. Ниже всего – на Чукотке (37,5), а также в Еврейской автономной области, Орловской, Брянской и Магаданской областях.

В середине августа стало известно, что в трех российских регионах планируется провести пилотное исследование, в ходе которого будет рассчитан такой международный показатель как "потерянные годы потенциальной жизни".

В подписанном Путиным летом указе о национальных целях до 2030 года значится увеличение ожидаемой продолжительности жизни в России до 78 лет.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Продолжительность здоровой и счастливой жизни в России составляет всего 46 лет

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: продолжительность жизни, качество жизни, россияне, исследование



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети