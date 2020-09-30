На Тайване решили обзавестись собственной подводной лодкой

На Тайване решили начать строительство собственной подводной лодки. 3 ноября церемонию закладки субмарины должна посетить президент Китайской республики Цай Инвэнь. Ожидается, что лодка будет спущена на воду в третьем квартале 2024 г., а в 2025 г. будет передана Военно-морским силам.

Строительство ведётся на верфи в городе Гаосюн на юго-западе острова. Субмарина будет состоять из шести отсеков. Сначала их будут производить и испытывать по отдельности, а уже затем стыковать и производить испытания.

В настоящий момент ВМС Китайской республики располагают лишь четырьмя подлодками, две из которых были построены в США в далёком 1945 г. и сейчас могут использоваться лишь в качестве учебных. Несколько раз Тайбэй пытался усилить свой подводный флот за счёт приобретения новых лодок за рубежом, но эти контракты срывались из-за протестов Пекина. В КНР считают Тайвань своей неотъемлемой территорией и негодуют всякий раз, когда на острове пытаются закупить оружие.

После окончания Гражданской войны в Китае на материке победили коммунисты, провозгласившие Китайскую народную республику, а на острове Тайвань закрепились остатки разбитой армии Чан Кайши, сохраняющие власть Китайской республики. Долгое время оба режима претендовали на власть надо всей территорией Поднебесной, считая себя единственным легитимным руководством. Затем Пекин и Тайбэй договорились о сосуществовании в рамках подхода "Одна страна — две системы", но со временем на Тайване пришли к власти силы, выступающие за независимость острова. В Пекине предупреждают, что ответят на попытку отделения Тайваня военной операцией и силовым присоединением. В последнее время тайваньскую карту всё чаще разыгрывают в США, что делает подобный сценарий довольно вероятным.