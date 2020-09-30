Кувшинников принял участие в Форуме регионов Беларуси и России

В Москве и Минске в дистанционном формате проходит VII Форум регионов Беларуси и России. В составе российской делегации губернатор Вологодской области Олег Кувшинников принял участие в пленарном заседании "Историческое наследие Великой Победы, как основа развития социально-экономических и духовных связей народов Беларуси и России". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Вологодской области.

Белорусская земля с самых первых минут Великой Отечественной войны стала ареной ожесточенных сражений. На протяжении месяца в полном окружении сражался гарнизон Брестской крепости. Стойко сопротивлялись советские воины на подступах к столице Беларуси — городу Минску. Более трех недель держали оборону защитники Могилева, в числе которых активное сопротивление врагу оказывало 10-тысячное народное ополчение.

Несмотря на проявленные мужество и героизм, остановить войска захватчиков не удалось, и вся территория Беларуси к началу сентября 1941 года была оккупирована немцами.

Осенью 1943 года началось освобождение Беларуси. Советские войска овладели юго-восточной частью территории республики. Завершающим шагом на пути полного изгнания немецких войск с территории Беларуси стала стратегическая операция под кодовым названием "Багратион, в ходе которой Красной Армией во взаимодействии с партизанами была разгромлена немецкая группа армий "Центр".

"Представляется очень важным и логичным, что в нынешнем году значение исторического наследия Победы в Великой Отечественной войне в год 75-летнего юбилея стало лейтмотивом пленарного заседания вашего форума. В рамках юбилейных мероприятий Великой Победы российские и белорусские военнослужащие торжественным маршем прошли в едином строю по Красной площади. Вместе с Президентом Белоруссии мы приняли участие в открытии Ржевского мемориала, посвящённого самоотверженному подвигу советских солдат. Мы никогда не забудем, как наши отцы и деды защищали родную землю, освобождали Европу, твёрдо отстаивали и будем отстаивать историческую правду о той войне, её причинах, итогах и уроках", — обратился к участникам Президент РФ Владимир Путин.

"Вологжане приняли участие в нескольких войсковых операциях на территории республики Беларусь: это знаменитая и крупномасштабная операция "Багратион", "Бобруйская" и Оршанско-Витебская операции, защита Брестской крепости. Наши земляки воевали в партизанских отрядах, осуществляли диверсии в тылу врага, уничтожали вражеский транспорт и коммуникации, добывали разведданные. Более 10 человек были удостоены звания Героя Советского Союза. Это огромный вклад нашего народа в освобождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, — сказал Губернатор вологодской области Олег Кувшинников. — Более 1200 белорусов были эвакуированы на территорию Вологодской области и многие из них остались и создали здесь семьи. Белорусская диаспора сейчас активно работает в нашем регионе".

В настоящее время Республика Беларусь является одной из основных партнеров нашего региона. По итогам внешней торговли Вологодской области за 2019 год Республика Беларусь заняла 2-е место.

Объем поставок вологодских товаров в Беларусь составил 325 миллионов долларов. Белорусской продукции в регион поставлено на 123,3 миллионов долларов. Вологодская область в Беларусь поставляет черные металлы и изделия из них, оборудование, механические устройства, удобрения, соль, серу, землю и камень. В ответ страна-партнёр направляет на Вологодчину свой транспорт, измерительные и оптические инструменты, механическое оборудование, молочную продукцию, яйцо птиц, мед, пищевые продукты животного происхождения.

Уже больше 10 лет осуществляется сотрудничество АО "Череповецкого литейно-механического завода" с тридцатью белорусскими организациями, в том числе ОАО "Минский автомобильный завод", ОАО "Минский тракторный завод", ОАО "Минский моторный завод" и ООО "Дорэлектромаш".

"Сегодня Россия и Беларусь это две братские страны, которые наращивают интеграционные связи и внешнеторговый оборот. Я уверен, что все трудности после выборов Президента страны, которые мы сегодня видим, будут преодолены, и мы продолжим поступательное движение и развитие двух братских стран в наращивании двустороннего взаимодействия", — резюмировал глава Вологодчины Олег Кувшинников.

Республика Беларусь является приоритетным партнером Вологодской области в сфере международного сотрудничества. Торгово-экономическое, научно-техническое и культурное сотрудничество Беларуси и Вологодчины началось еще в 2006 году. На протяжении долгих лет подписывались различные соглашения о сотрудничестве в разных сферах.

Так в рамках Третьего форума регионов Беларуси и России в 2016 году было подписано Соглашение между Правительством Вологодской области Российской Федерации и Минским областным исполнительным комитетом Республики Беларусь о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве.

На межмуниципальном уровне установлены и поддерживаются побратимские связи между отдельными районами Вологодской области и регионами Беларуси.

"Интерес к углублённому сотрудничеству со стороны российских и белорусских регионов устойчиво большой. В эти дни в рамках форума идут оживлённые переговоры руководителей регионов, бизнес-партнёров, будут заключены многомиллионные контракты и соглашения, обсуждаются возможные масштабные проекты на длительную перспективу", — подвела итог Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко.