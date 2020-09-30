Аксенов отправил в отставку министра здравоохранения Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов на совещании оперштаба по борьбе с коронавирусом объявил об увольнении министра здравоохранения республики Игоря Чемоданова.

"На пост министра здравоохранения Крыма будет назначен Александр Иванович Остапенко. Рассчитываю, что Александр Иванович оправдает ожидания крымчан", - заявил Аксенов.

Остапенко ранее возглавлял республиканскую клиническую больницу им. Семашко в Симферополе. До этого был главврачом Крымского республиканского клинического центра фтизиатрии и пульмонологии.

После завершения курортного сезона в Крыму наблюдается серьезный рост новых случаев коронавируса. Впрочем, у региона не самые худшие показатели по стране, а тенденция с увеличением заболевших вообще является общемировой.