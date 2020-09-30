30 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
трамвайный переезд на перекрестке проспекта Ленина и улицы Хохрякова (2020) | Фото: facebook.com/vladimir.zlokazov

В Екатеринбурге закатали в асфальт гранитную брусчатку стоимостью 500 млн

На перекрестке проспекта Ленина и улицы Хохрякова в Екатеринбурге закатали в асфальт гранитную брусчатку трамвайного проезда. Запись об этом опубликовал урбанист Владимир Злоказов на своей странице в Facebook.

"Зачем укладывать на главной улице дорогостоящий колотый гранит? Чтобы потом закатать его в асфальт. Поздравляю комитет благоустройства администрации с новым дном", - написал он на своей странице, отметив, что и гранит надо было бы переложить из-за "такой себе" укладки.

трамвайный переезд на перекрестке проспекта Ленина и улицы Хохрякова(2020)|Фото: facebook.com/vladimir.zlokazovтрамвайный переезд на перекрестке проспекта Ленина и улицы Хохрякова(2020)|Фото: facebook.com/vladimir.zlokazov

Занимательным является тот факт, что брусчатка была уложена всего три года назад к чемпионату мира по футболу 2018. Тогда реконструкция обошлась городу в 500 млн руб. Субподрядчиком выступала дочерняя компания "Атомстройкомплекса" - ООО "Региональное ДРСУ".

На момент публикации Накануне.RU не удалось получить комментарий администрации Ленинского района, которая и курировала асфальтирование перекрестка.

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В Екатеринбурге закатали в асфальт гранитную брусчатку стоимостью 500 млн

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Теги: Перекресток, брусчатка, асфальтирование



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Развитие сюжета:

Ранее 30.09.2020 12:40 Мск В администрации Екатеринбурга объяснили асфальтирование брусчатки в центре города

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