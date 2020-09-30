В Екатеринбурге закатали в асфальт гранитную брусчатку стоимостью 500 млн

На перекрестке проспекта Ленина и улицы Хохрякова в Екатеринбурге закатали в асфальт гранитную брусчатку трамвайного проезда. Запись об этом опубликовал урбанист Владимир Злоказов на своей странице в Facebook.

"Зачем укладывать на главной улице дорогостоящий колотый гранит? Чтобы потом закатать его в асфальт. Поздравляю комитет благоустройства администрации с новым дном", - написал он на своей странице, отметив, что и гранит надо было бы переложить из-за "такой себе" укладки.

Занимательным является тот факт, что брусчатка была уложена всего три года назад к чемпионату мира по футболу 2018. Тогда реконструкция обошлась городу в 500 млн руб. Субподрядчиком выступала дочерняя компания "Атомстройкомплекса" - ООО "Региональное ДРСУ".

На момент публикации Накануне.RU не удалось получить комментарий администрации Ленинского района, которая и курировала асфальтирование перекрестка.