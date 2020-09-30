Замглавы украинской делегации на переговорах затравили за предложение частично выполнить "Минск-2"

На Украине обрушились на первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Витольда Фокина. Его буквально затравили, в том числе из офиса украинского президента. Причиной травли стала его позиция по вопросу всеобщей амнистии, которая предусмотрена Минскими соглашениями.

Напомним, 87-летний первый премьер Украины Фокин был введен в Контактную группу в начале августа. В конце месяца он сказал в интервью, что нужно провести всеобщую амнистию для участников боевых действий со стороны Донбасса и тогда Россия пойдет на уступку и откажется от закрепления особого статуса Донбасса в украинской конституции. А особый статус надо дать всему Донбассу, но только не записывать это в конституции.

Хотя прошел месяц, Фокина решили "выпороть" только сейчас. Так, в офисе президента заявили, что Фокин путает личную позицию с государственной и не имеет права озвучивать свое видение, если оно расходится с государственным. Что мир может быть только на условиях Украины, включая военную оккупацию ДНР и ЛНР. И заявлениям Фокина уже дана надлежащая оценка обществом.

Последнее особенно показательно, потому что "оценка общества" - это травля со стороны неонацистских сил. И офис президента эту травлю открыто поддержал.

Глава МВД Арсен Аваков, курирующий неонацистские группировки, обозвал Фокина "мерзавцем" и призвал выгнать из украинской делегации. Еще 31 августа его внесли на "Миротворец" как врага Украины. Сайт, как считается, тоже курирует Аваков.

Фокина вызвали "на ковер" - заседание комитета Рады по организации государственной власти и местному самоуправлению, причем в СМИ сообщалось, что предметом разбирательств стали именно его высказывания в СМИ. К чести Фокина, он не отказался от своих взглядов. Он сказал, что главным виновником продолжения военного конфликта на Донбассе является Петр Порошенко, которому война была выгодна.

"Ни одного подтверждения, что там ведется война России против Украины, я не вижу", - подчеркнул Фокин.

За эти слова на него набросились, требовали извинений, советовали не открывать рта, говорить только на мове и делали другие позорящие украинскую власть выпады.

"Не нужно бояться быть врагом Российской Федерации!" - призвала депутат Рады Соломия Бобровская.

После заседания комитета состоялось голосование за проект постановления, которое квалифицирует заявления Фокина как "предательство".

Сам он резонно посоветовал спорить не с ним, а с Минскими соглашениями, которые подписала Украина. По существу, на Украине устроили публичную порку человеку, который призвал хотя бы частично выполнить соглашения.

"Выводы: действующей власти мир не нужен. Мира при этой власти не будет. Прикрываясь красивыми словами и патриотическими лозунгами, власть продолжит войну в Донбассе в угоду западным хозяевам, а территория Украины будет использована исключительно как "поле боя", - написал депутат Рады от оппозиции Ренат Кузьмин по итогам порки.

В этой истории интересно следующее. Фокин признавал, что 25 лет был на пенсии и пребывал вне медийного поля, поэтому имеет взгляды, характерные для более свободной эпохи. И абсолютно неадекватная реакция на его высказывания показывают, насколько сильно на Украине деградировало сознание властей, которые преследуют каждого за сколько-нибудь независимую позицию. В том числе за такую, под которой подписались сами, но затем передумали.