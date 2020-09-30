30 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
Свердловский областной онкологический диспансер (2020) | Фото: Накануне.RU

149 новых случаев коронавируса выявили в Свердловской области, 63 - в Екатеринбурге

За минувшие сутки в Свердловской области выявлено 149 новых случаев коронавируса. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном оперативном штабе по профилактике COVID-19.

Диагноз был лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (63 случая) и ряда других муниципалитетов области. Таким образом, на сегодняшний день общее количество зафиксированных на Среднем Урале случаев новой коронавирусной инфекции составило 29 тыс. 154.

Также за сутки было выписано 72 человека и зарегистрировано четыре случая смерти больных COVID-19. Общее число выписанных в регионе достигло 21 тыс. 797, скончался 601 пациент.

Напомним, на этой неделе глава Среднего Урала Евгений Куйвашев заявил, что до конца года в область поступит около 4 тыс. доз вакцины от коронавируса.

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149 новых случаев коронавируса выявили в Свердловской области, 63 - в Екатеринбурге

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Теги: коронавирус, Свердловская область, оперштаб, Екатеринбург



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