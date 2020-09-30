Вакцина от COVID-19, разработанная "Вектором", прошла клинические испытания

ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор" завершил клинические испытания вакцины от COVID-19, об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью НТВ.

У вакцины от "Вектора" и уже "зарегстрированной с условиями" вакцины от НИЦ им. Гамалеи разный принцип действия. Накануне Владимир Путин поручил провести среди россиян просветительскую кампанию по разъяснению разницы вакцин (в России ведется разработка еще нескольких препаратов для вакцинации против коронавируса).