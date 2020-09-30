За последние сутки в России выявлен 8481 новый случай коронавируса в 84 регионах. Из них 25,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 177 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 5 858 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 176 286 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 20 722 летальных исхода, выздоровело 958 257 человек.