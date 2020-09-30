В России выявлен 8481 новый случай коронавируса
За последние сутки в России выявлен 8481 новый случай коронавируса в 84 регионах. Из них 25,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 177 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 5 858 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 176 286 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 20 722 летальных исхода, выздоровело 958 257 человек.
Новые случаи распределились по регионам следующим образом:
Москва - 2308
Санкт-Петербург - 276
Московская область - 222
Ростовская область - 198
Нижегородская область - 175
Воронежская область - 162
Кемеровская область - 156
Свердловская область - 149
Ставропольский край - 148
Ханты-Мансийский АО - 141
Архангельская область - 131
Ямало-Ненецкий АО - 129
Ульяновская область - 122
Удмуртская Республика - 114
Красноярский край - 114
Самарская область - 110
Оренбургская область - 107
Волгоградская область - 106
Саратовская область - 105
Краснодарский край - 99
Пензенская область - 95
Алтайский край - 95
Республика Коми - 91
Омская область - 90
Томская область - 89
Мурманская область - 87
Иркутская область - 87
Республика Крым - 87
Республика Саха (Якутия) - 85
Республика Дагестан - 82
Забайкальский край - 81
Пермский край - 80
Тюменская область - 78
Новосибирская область - 77
Кировская область - 75
Ленинградская область - 74
Карачаево-Черкесская Республика - 74
Челябинская область - 73
Приморский край - 73
Хабаровский край - 72
Республика Бурятия - 67
Белгородская область - 66
Республика Калмыкия - 65
Орловская область - 62
Ивановская область - 54
Ярославская область - 54
Калининградская область - 54
Республика Алтай - 54
Тверская область - 53
Калужская область - 52
Курская область - 52
Кабардино-Балкарская Республика - 50
Новгородская область - 49
Брянская область - 48
Вологодская область - 48
Республика Ингушетия - 48
Владимирская область - 43
Рязанская область - 43
Тамбовская область - 43
Республика Башкортостан - 42
Республика Тыва - 42
Республика Хакасия - 42
Астраханская область - 41
Сахалинская область - 41
Липецкая область - 40
Костромская область - 39
Республика Карелия - 39
Республика Мордовия - 38
Курганская область - 35
Тульская область - 34
Псковская область - 34
Республика Северная Осетия - 34
Магаданская область - 34
Амурская область - 32
Республика Адыгея - 29
Чувашская Республика - 27
Республика Татарстан - 25
Камчатский край - 25
Республика Марий Эл - 24
Севастополь - 23
Смоленская область - 17
Еврейская АО - 16
Чеченская Республика - 4
Ненецкий АО - 2