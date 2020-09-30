В России выявлен 8481 новый случай коронавируса

30 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


    сумки la martina вот

Общество В России Москва
Тест-система на коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

В России выявлен 8481 новый случай коронавируса

За последние сутки в России выявлен 8481 новый случай коронавируса в 84 регионах. Из них 25,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 177 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 5 858 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 176 286 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 20 722 летальных исхода, выздоровело 958 257 человек.

Новые случаи распределились по регионам следующим образом:

  Москва - 2308

  Санкт-Петербург - 276

  Московская область - 222

  Ростовская область - 198

  Нижегородская область - 175

  Воронежская область - 162

  Кемеровская область - 156

  Свердловская область - 149

  Ставропольский край - 148

  Ханты-Мансийский АО - 141

  Архангельская область - 131

  Ямало-Ненецкий АО - 129

  Ульяновская область - 122

  Удмуртская Республика - 114

  Красноярский край - 114

  Самарская область - 110

  Оренбургская область - 107

  Волгоградская область - 106

  Саратовская область - 105

  Краснодарский край - 99

  Пензенская область - 95

  Алтайский край - 95

  Республика Коми - 91

  Омская область - 90

  Томская область - 89

  Мурманская область - 87

  Иркутская область - 87

  Республика Крым - 87

  Республика Саха (Якутия) - 85

  Республика Дагестан - 82

  Забайкальский край - 81

  Пермский край - 80

  Тюменская область - 78

  Новосибирская область - 77

  Кировская область - 75

  Ленинградская область - 74

  Карачаево-Черкесская Республика - 74

  Челябинская область - 73

  Приморский край - 73

  Хабаровский край - 72

  Республика Бурятия - 67

  Белгородская область - 66

  Республика Калмыкия - 65

  Орловская область - 62

  Ивановская область - 54

  Ярославская область - 54

  Калининградская область - 54

  Республика  Алтай - 54

  Тверская область - 53

  Калужская область - 52

  Курская область - 52

  Кабардино-Балкарская Республика - 50

  Новгородская область - 49

  Брянская область - 48

  Вологодская область - 48

  Республика Ингушетия - 48

  Владимирская область - 43

  Рязанская область - 43

  Тамбовская область - 43

  Республика Башкортостан - 42

  Республика Тыва - 42

  Республика Хакасия - 42

  Астраханская область - 41

  Сахалинская область - 41

  Липецкая область - 40

  Костромская область - 39

  Республика Карелия - 39

  Республика Мордовия - 38

  Курганская область - 35

  Тульская область - 34

  Псковская область - 34

  Республика Северная Осетия - 34

  Магаданская область - 34

  Амурская область - 32

  Республика Адыгея - 29

  Чувашская Республика - 27

  Республика Татарстан - 25

  Камчатский край - 25

  Республика Марий Эл - 24

  Севастополь - 23

  Смоленская область - 17

  Еврейская АО - 16

  Чеченская Республика - 4

  Ненецкий АО - 2

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В России выявлен 8481 новый случай коронавируса

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: коронавирус, коронавирус в россии, covid-19, заболевшие, статистика, оперштаб, погибшие



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети