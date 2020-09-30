30 Сентября 2020
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ВТБ (2018) | Фото: spbniivs.ru

ВТБ продал 20% акций Первого канала

Банк ВТБ продал 20% акций Первого канала, это данные раскрытия информации компании. В публикации не указывается, кто стал покупателем пакета.

Контролирующим акционером Первого канала является государство: Росимуществу принадлежит пакет в 38,1%, 9,1% - ФГУП ИТАР-ТАСС, 3% - ФГУП "Телевизионный технический центр "Останкино".

Много лет владельцем миноритарного пакета в 49% был Роман Абрамович. В 2010 году он продал 25% акций Национальной медиа группе. Затем НМГ увеличила свой пакет еще на 4%. В 2019 году Абрамович продал оставшийся пакет банку ВТБ.

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ВТБ продал 20% акций Первого канала

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Теги: втб, акции, первый канал, сделка, роман абрамович



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