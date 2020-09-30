30 Сентября 2020
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суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

Суд готов огласить приговор бывшему замглавы свердловского МВД генералу Романюку

Суд готов огласить приговор по уголовному делу бывшего заместителя начальника ГУ МВД России по Свердловской области Владимира Романюка и бывшего главы ОМВД по Ярославскому району Москвы Сергея Глущенко.
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Первого, напомним, обвиняют в получении взяток в крупном и особо крупном размерах, второго - в посредничестве. Расследование показало, что в 2016 году в Екатеринбурге Романюк при помощи Глущенко неоднократно получал от местных предпринимателей, занимавшихся незаконной организацией и проведением азартных игр, взятки на общую сумму в 1,5 млн рублей.

Как сообщали ранее в СКР, деньги предназначались за бездействие в пресечении деятельности коммерсантов и возвращение изъятого игрового оборудования подчиненными высокопоставленного силовика. Задержали генерал-майора Романюка в 2018 году.

Как сообщили Накануне.RU в Октябрьском районном суде Екатеринбурга, на этой неделе прошло очередное заседание по делу, по итогам которого судья удалился в совещательную комнату для постановления приговора. Его оглашение назначено на завтра, 1 октября.

Напомним, расследование дела Романюка и Глущенко было завершено в марте этого года.

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Суд готов огласить приговор бывшему замглавы свердловского МВД генералу Романюку

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Теги: Романюк, Глущенко, суд, приговор



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