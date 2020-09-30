Тюменским школам порекомендовали ввести масочный режим

Школам Тюмени порекомендовали ввести на территории учреждений масочный режим. Об этом сообщил заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер. По его словам, рекомендации не носят обязательный характер и являются индивидуальными для каждого учебного заведения и класса в отдельности.

"Ситуация в каждой школе Тюмени разная, то же касается корпусов и рассадки детей в классах. Именно поэтому наша норма носит исключительно рекомендательный характер: мы не предписываем прямым текстом охват детей с 1 по 11 классы, либо выбирая иные возрастные категории. Мы в принципе не добавляем ко всей этой формулировке обязательность. Если блок начальной школы полностью рассадился и спокойно работает в отдельно изолированном блоке, то, понимаем, что дети, выбегая на перемены, по большому счету, контактируют только между собой. И, скорее всего, применительно к ребятам начальной школы таких повышенных мер безопасности не будет требоваться", – пояснил замгубернатора.

Он также добавил, что меры профилактики желательно применять в корпусах, где младшеклассники и ученики старших классов обучаются вместе. Более того, масочный режим не является чем-то новым для тюменских школ, поскольку в прошлые года при карантине, оставшиеся ученики и преподаватели также были вынуждены носить маски.