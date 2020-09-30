Тюменским школам порекомендовали ввести масочный режим

30 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Образование Тюменская область
Линия по производству медицинских масок (2020) | Фото: Фонд святой Екатерины

Тюменским школам порекомендовали ввести масочный режим

Школам Тюмени порекомендовали ввести на территории учреждений масочный режим. Об этом сообщил заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер. По его словам, рекомендации не носят обязательный характер и являются индивидуальными для каждого учебного заведения и класса в отдельности.

"Ситуация в каждой школе Тюмени разная, то же касается корпусов и рассадки детей в классах. Именно поэтому наша норма носит исключительно рекомендательный характер: мы не предписываем прямым текстом охват детей с 1 по 11 классы, либо выбирая иные возрастные категории. Мы в принципе не добавляем ко всей этой формулировке обязательность. Если блок начальной школы полностью рассадился и спокойно работает в отдельно изолированном блоке, то, понимаем, что дети, выбегая на перемены, по большому счету, контактируют только между собой. И, скорее всего, применительно к ребятам начальной школы таких повышенных мер безопасности не будет требоваться", – пояснил замгубернатора.

Он также добавил, что меры профилактики желательно применять в корпусах, где младшеклассники и ученики старших классов обучаются вместе. Более того, масочный режим не является чем-то новым для тюменских школ, поскольку в прошлые года при карантине, оставшиеся ученики и преподаватели также были вынуждены носить маски.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Тюменским школам порекомендовали ввести масочный режим

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: масочный режим, школьники, Тюмень



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети