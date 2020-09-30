Россияне внезапно сократили потребление в августе - эксперты

Скорость восстановления российской экономики в августе продолжила стремительно снижаться, хотя и были отыграны три четверти кризисного падения экономической активности. Россияне внезапно сократили потребление. В добывающей промышленности рост был связан, в основном, с ослаблением ограничений, наложенных сделкой ОПЕК+. Это выводы экспертов Института "Центр развития" НИУ ВШЭ, опубликованные в бюллетене "Комментарии о государстве и бизнесе".

Исследователи обращают внимание и на продолжившийся рост безработицы, который, кстати, недавно отметил и президент России Владимир Путин.

"Возможно, заминка с ростом была временной, но и дальнейшие перспективы омрачаются резким ухудшением в сентябре эпидемиологической обстановки в стране и снижением цен на нефть", - заключают экономисты.