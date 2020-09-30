Арбитраж Уральского округа рассмотрит жалобу минфина Прикамья на завершение банкротства экс-депутата Агишева

Арбитражный суд Уральского округа принял к рассмотрению жалобу министерства финансов Пермского края на прекращение процедуры банкротства экс-депутата краевого заксобрания Андрея Агишева, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Ранее по делу утверждено мировое соглашение. Теперь оно может быть оспорено. Заседание начнётся в 9.30 22 октября.

Напомним, в Арбитраж Удмуртии с иском о признании его банкротом обратился 22 августа 2018 г. сам Агишев. 20 декабря того же года соответствующее решение принято. 30 июня 2020 г. утверждено мировое соглашение. Оно распространяется на требования кредиторов, включенные в реестр по состоянию на дату подписания договора.

ЗАО "Проектное финансирование" Агишев должен 70,1 млн руб., министерству финансов края – 26,8 млн руб., ИП Новиковой – 25,5 млн руб., ООО "Перминвестхолдинг" - 5,5 млн руб., банку "ВТБ" – 837,1 тыс. руб., ПАО "Сбербанк" в лице Удмуртского отделения № 8618 – 494,5 тыс. руб. Все требования относятся к третьей очереди. Долгов первой и второй очереди нет. Установлен порядок возврата долгов.

Ранее Ленинский районный суд Перми удовлетворил заявление бывшего депутата Агишева о предоставлении трехлетней рассрочки по выплате в краевой бюджет 30 млн руб. по делу о групповом мошенничестве.