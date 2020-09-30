Арбитраж Уральского округа рассмотрит жалобу минфина Прикамья на завершение банкротства экс-депутата Агишева

30 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область Пермский край
Андрей Агишев (2013) | Фото: Business-class.ru

Арбитраж Уральского округа рассмотрит жалобу минфина Прикамья на завершение банкротства экс-депутата Агишева

Арбитражный суд Уральского округа принял к рассмотрению жалобу министерства финансов Пермского края на прекращение процедуры банкротства экс-депутата краевого заксобрания Андрея Агишева, передаёт корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:

Ранее по делу утверждено мировое соглашение. Теперь оно может быть оспорено. Заседание начнётся в 9.30 22 октября.

Напомним, в Арбитраж Удмуртии с иском о признании его банкротом обратился 22 августа 2018 г. сам Агишев. 20 декабря того же года соответствующее решение принято. 30 июня 2020 г. утверждено мировое соглашение. Оно распространяется на требования кредиторов, включенные в реестр по состоянию на дату подписания договора.

ЗАО "Проектное финансирование" Агишев должен 70,1 млн руб., министерству финансов края – 26,8 млн руб., ИП Новиковой – 25,5 млн руб., ООО "Перминвестхолдинг" - 5,5 млн руб., банку "ВТБ" – 837,1 тыс. руб., ПАО "Сбербанк" в лице Удмуртского отделения № 8618 – 494,5 тыс. руб. Все требования относятся к третьей очереди. Долгов первой и второй очереди нет. Установлен порядок возврата долгов.

Ранее Ленинский районный суд Перми удовлетворил заявление бывшего депутата Агишева о предоставлении трехлетней рассрочки по выплате в краевой бюджет 30 млн руб. по делу о групповом мошенничестве.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Арбитраж Уральского округа рассмотрит жалобу минфина Прикамья на завершение банкротства экс-депутата Агишева

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Андрей Агишев, банкрот, долги, реестр требований



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 28.08.2017 16:10 Мск Агишев и Вьюгов получили рассрочку на возврат в бюджет 30 миллионов рублей по делу "Урал-Грейта"
Ранее 08.09.2016 14:46 Мск В Прикамье экс-чиновник и бизнесмен вернут похищенные из бюджета 30 миллионов
Ранее 12.11.2015 10:03 Мск Приговор бывшему кандидату в сити-менеджеры Перми остался без изменений
Ранее 23.07.2015 09:47 Мск Бывший кандидат в сити-менеджеры Перми осужден на пять лет условно

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети