30 Сентября 2020
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Образование Тюменская область
Заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер (2020) | Фото: Портал органов власти Тюменской области

Тюменский замгубернатора опроверг информацию о случаях COVID-19 в гимназии №12

Заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер опроверг информацию о случаях заноса в гимназию №12 в Тюмени коронавирусной инфекции. По его словам, причина отсутствия детей сразу нескольких классов – это подъем сезонного гриппа и ОРВИ.

"Мы тоже такие вести слышим и внимательно следим за информационным полем, - заявил Райдер. – Ручаюсь лично, перепроверял на сегодня фактическую ситуацию в гимназии №12. Поверьте, если бы был хоть один случай ковида хоть в одном из классов, в том числе и 12-ой гимназии Тюмени, об этом знали бы и мы и службы Роспотребнадзора и принимались бы соответствующие меры для того, чтобы эту ситуацию хотя бы купировать".

Замгубернатора также подчеркнул, что у организаторов учебного процесса, равно как и у Роспотребнадзора и местных врачей, нет цели игнорировать ситуацию и пускать все на самотек. Именно поэтому, в случае выявления коронавируса, будут оперативно предприняты соответствующие меры, в том числе и дистанционное обучение, к которому область уже готова.

Совсем недавно по всему региону более 100 классов было частично зарыто на карантин из-за заболевания гриппом и ОРВИ. Сейчас же эта цифра снизилась до 20. Область также предписывает переход на двухнедельный карантин при достижении порога в 20% заболевших. Это касается не только отдельных классов, но и детских садов и школ в целом.

На данный момент в учебных учреждениях соблюдаются все меры безопасности против сезонных инфекций, в том числе и COVID-19. Также на всех открытых входах в школы проводится утренняя термометрия. Замгубернатора отметил, что при нынешней эпидемиологической ситуации, иметь по шесть медсотрудников только для измерения температуры – непозволительная роскошь для региона, а сами медики нужны в других местах. В вязи с этим, термометрией занимаются специально обученные дежурные.

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Тюменский замгубернатора опроверг информацию о случаях COVID-19 в гимназии №12

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Теги: коронавирус, занос. гимназия №12, Райдер



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