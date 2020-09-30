Агрегаторы такси готовы помогать выплачивать компенсацию за ущерб в ДТП

Российские агрегаторы такси готовы взять на себя дополнительную ответственность и выплачивать компенсацию пострадавшим в ДТП, если перевозчик не сможет компенсировать причиненный вред. Об этом говорится в поправках к рассматриваемую сейчас в Госдуме закону о такси, которые подготовили "Яндекс.такси", "Ситимобил", Gett и группа "Везет", пишет РБК.

Так, агрегаторы готовы платить до 2 млн руб. каждому пассажиру, чьи жизнь, здоровье, багаж и ручная кладь пострадали в аварии, виновником которой стал таксист – самозанятый или ИП. Впрочем, платить за всех подряд агрегаторы не готовы: ответственность будет субсидиарна, то есть только в том случае, если виновник не сможет компенсировать ущерб в полном объеме.