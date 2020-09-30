30 Сентября 2020
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Экономика В России
Стенд ТМК на международной нефтегазовой выставке Egypt Petroleum Show 2020 (2020) | Фото: tmk-group.ru

ТМК выступит партнером конференции "Нефть и газ Сахалина-2020"

Трубная Металлургическая Компания (ТМК) примет участие в конференции "Нефть и газ Сахалина-2020", проходящей с 30 сентября по 1 октября в Южно-Сахалинске, в качестве "Золотого партнера" мероприятия.

На форуме в рамках выставочной зоны будет представлен стенд ТМК, посетители которого смогут получить консультацию специалистов компании о новых разработках и инновационных трубных решениях ТМК, а также ознакомиться с полным перечнем производимой продукции. Делегацию компании на конференции возглавит заместитель генерального директора ТМК по научно-техническому развитию и техническим продажам Сергей Чикалов.

Ежегодная конференция "Нефть и газ Сахалина" — крупнейшее и старейшее международное мероприятие, посвященное нефтегазовому сектору Дальнего Востока России. Впервые конференция прошла в 1996 году в Лондоне, с 2007 года она проводится в Южно-Сахалинске. Ожидается, что в текущем году мероприятие посетят около 300 участников, а также более 80 ведущих экспертов и представителей нефтегазовой отрасли выступят в рамках деловой программы форума.

 

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ТМК выступит партнером конференции "Нефть и газ Сахалина-2020"

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Теги: тмк, трубная металлургическая компания, нефть и газ сахалина



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