Шойгу объявил о прекращении существования ИГ* в Сирии

30 сентября исполняется пять лет с начала российского военного присутствия в Сирии. По этому поводу глава Минобороны Сергей Шойгу подвел итоги. Он считает, что "Международная террористическая организация "Исламского государства"* в Сирии перестала существовать, ни один террорист не проник в Россию".

"Важным результатом операции стало завершение гражданской войны в Сирии, предотвращение распада государства", - написал министр в своей статье для газеты "Красная звезда".

Также глава оборонного ведомства назвал среди плюсов проведения военной операции в Сирии развертывание двух российских баз – аэродрома в Хмеймиме и пункта материально-технического обеспечения флота в Тартусе.

"Операция в Сирии продемонстрировала принципиально возросшие возможности российских Вооружённых Сил, способность успешно отстаивать национальные интересы в любой точке планеты, а также готовность оказывать военную помощь своим союзникам и партнёрам. Она укрепила авторитет России, усилила международное влияние, нейтрализовав попытки геополитических конкурентов политически и дипломатически изолировать нашу страну", - полагает Шойгу.

*Исламское государство, ИГ – запрещенная в России террористическая организация.