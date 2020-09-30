30 Сентября 2020
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Армия и ВПК В России За рубежом
Су-24М, аэродром Хмеймим, Латакия, Сирия (2015) | Фото: Министерство обороны Российской Федерации

Шойгу объявил о прекращении существования ИГ* в Сирии

30 сентября исполняется пять лет с начала российского военного присутствия в Сирии. По этому поводу глава Минобороны Сергей Шойгу подвел итоги. Он считает, что "Международная террористическая организация "Исламского государства"* в Сирии перестала существовать, ни один террорист не проник в Россию".

"Важным результатом операции стало завершение гражданской войны в Сирии, предотвращение распада государства", - написал министр в своей статье для газеты "Красная звезда".

Также глава оборонного ведомства назвал среди плюсов проведения военной операции в Сирии развертывание двух российских баз – аэродрома в Хмеймиме и пункта материально-технического обеспечения флота в Тартусе.

"Операция в Сирии продемонстрировала принципиально возросшие возможности российских Вооружённых Сил, способность успешно отстаивать национальные интересы в любой точке планеты, а также готовность оказывать военную помощь своим союзникам и партнёрам. Она укрепила авторитет России, усилила международное влияние, нейтрализовав попытки геополитических конкурентов политически и дипломатически изолировать нашу страну", - полагает Шойгу.

*Исламское государство, ИГ – запрещенная в России террористическая организация.

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Шойгу объявил о прекращении существования ИГ* в Сирии

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Теги: сергей шойгу, исламское государство, сирия, вооруженные силы россии



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