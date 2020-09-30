Житель Екатеринбурга "подарил" телефонным мошенникам больше 3 млн рублей

Житель Екатеринбурга перевел телефонным мошенникам несколько миллионов рублей. Полицейские ищут злоумышленников.

Как сообщили Накануне.RU в городском МВД, на днях в полицию обратился 55-летний мужчина и рассказал, что ему пришло смс-уведомление об одобренном кредите на сумму более 3 млн рублей, который он не оформлял. При этом данная сумма действительно поступила на карту потерпевшего.

Затем мужчине несколько раз с разных номеров звонили неизвестные: они убедили его снять средства и перевести их на "резервные" счета. После этого на телефон екатеринбуржца прислали подробную инструкцию, куда именно следует перевести деньги.

Тот выполнил все указания, но затем понял, что его обманули. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшему, составила 3 млн 330 тысяч рублей.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье УК РФ "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере". Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и лиц, причастных к данному преступлению.