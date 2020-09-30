30 Сентября 2020
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Общество Челябинская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

Житель Южного Урала заплатит почти полмиллиона за экстремистские посты

На Южном Урале вынесен приговор 29-летнему жителю деревни Юлдашева, который на странице в соцсети "В контакте" размещал изображения и видеоролики противоправного содержания.

Преступление выявили Управление ФСБ по Росгвардии совместно с Центром "Э" ГУ МВД по Челябинской области. В том числе правоохранители нашли среди постов те, которые оправдывали деятельность представителей международных террористических организаций.

Центральный окружной военный суд Екатеринбурга признал мужчину виновным, однако решил не лишать его свободы, а назначил штраф в размере 400 тыс. руб.

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Житель Южного Урала заплатит почти полмиллиона за экстремистские посты

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Теги: приговор, терроризм



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