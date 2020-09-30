Если бы СССР продолжил существовать, мир был бы безопаснее и справедливее - Горбачев

Первый президент СССР Михаил Горбачев дал интервью британской газете Times. Среди прочего он высказался о том, как мог бы выглядеть мир в альтернативной реальности с сохранившемся Советским Союзом.

"Как бы выглядел мир, если бы Союз был сохранен? История не знает сослагательного наклонения. Но, я думаю, мир был бы лучше. Он был бы стабильнее, безопаснее, справедливее", - заявил 89-летний Горбачев.

Недавно об упущенных Горбачевом возможностях говорил и последний председатель Верховного совета СССР Руслан Хасбулатов. Он считает, что Горбачев мог избежать полного распада страны. "Михаил Сергеевич смог бы вытянуть союзные республики, ну, восемь-девять, от силы десять. А там еще не известно. Если бы не этот кэгэбэшный переворот и последующий уже более "удачный" заговор", — заявил Хасбулатов в интервью "Комсомольской правде".