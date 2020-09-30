В Прикамье будут судить 15-летнего подростка, обвиняемого в убийстве отчима

В Березовском районе Прикамья 15-летний подросток в ходе ссоры с отчимом нанес последнему удар ногой в грудь, что привело к смерти мужчины.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе местного СКР, инцидент произошел 10 марта текущего года. После удара, 29-летний мужчина был доставлен в больницу, однако, причиненные повреждения оказались несовместимые с жизнью. В настоящее время следственные органы собрали достаточную доказательственную базу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Подросток обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего по неосторожности). Помимо этого, по результатам предварительного расследования следователем внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления в адрес территориальных органов полиции и образования.