30 Сентября 2020
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Общество Пермский край
Аэропорт &quot;Большое Савино&quot; в Перми (2020) | Фото: Правительство Пермского края

Туман парализовал работу аэропорта Перми

В пермском аэропорту "Большое Савино" из-за погоды задерживаются прилёты нескольких самолётов, сообщили Накануне.RU в аэрогавани.
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Задерживается посадка бортов из Казани и Москвы ("Шереметьево"). Причина — густой туман в районе глиссады. Рейс ЮВ – 575 из Казани должен был прибыть в Пермь в 9.20, чтобы далее продолжить полёт в Ноябрьск. После нескольких кругов над городом самолёт перенаправлен на запасной аэродром в Ижевск.

Экипаж рейса SU-1200 из московского "Шереметьево" принял решения не взлетать в Пермь и дождаться улучшения метеоусловий. По предварительной информации, туман в районе пермского аэропорта рассеется в течение часа. В связи с этим задерживается вылет обратного рейса SU-1201 в Москву и транзитного рейса ЮВ-575 в Ноябрьск.

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Туман парализовал работу аэропорта Перми

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Теги: Большое Савино, туман



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