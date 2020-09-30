Туман парализовал работу аэропорта Перми

В пермском аэропорту "Большое Савино" из-за погоды задерживаются прилёты нескольких самолётов, сообщили Накануне.RU в аэрогавани.

Задерживается посадка бортов из Казани и Москвы ("Шереметьево"). Причина — густой туман в районе глиссады. Рейс ЮВ – 575 из Казани должен был прибыть в Пермь в 9.20, чтобы далее продолжить полёт в Ноябрьск. После нескольких кругов над городом самолёт перенаправлен на запасной аэродром в Ижевск.

Экипаж рейса SU-1200 из московского "Шереметьево" принял решения не взлетать в Пермь и дождаться улучшения метеоусловий. По предварительной информации, туман в районе пермского аэропорта рассеется в течение часа. В связи с этим задерживается вылет обратного рейса SU-1201 в Москву и транзитного рейса ЮВ-575 в Ноябрьск.